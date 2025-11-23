المتحدث باسم فتح: “لو إسرائيل توافق إحنا بنروح”

أكد المتحدث باسم حركة فتح د/ جمال نزال أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) راغبة في تسليم سلاحها في قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال نزال “حماس تسعى لأن توافق السلطة الوطنية الفلسطينية على استلام سلاحها في غزة ولكن إسرائيل تمانع في هذا لأن إسرائيل لا تريد السلطة الوطنية في غزة”.

وأضاف نزال “في اللحظة الأخيرة من المواجهة في غزة بدأت حماس تقتنع أنه لا حل في غزة سوى وجود السلطة الفلسطينية وبعد انقلاب عام 2007 الآن فهمت حماس أن وجود الشخصية الوطنية والسياسية والقانونية في غزة هو الحل”.

كما أكد نزال أن الأزمة هي اعتراضات إسرائيل مردفا أنه “حتى في موضوع تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي فالاعتراض الرئيسي ويكاد يكون الأوحد يأتي الآن من إسرائيل”.

وفي رده على مدى جدوى وجود السلاح في أيدي حركة فتح رغم أنها لا تستخدمه في مواجهة إسرائيل استعان نزال بخرائط للضفة الغربية توضح مواقع سيطرة الجانب الإسرائيلي مقابل مواقع سيطرة السلطة الوطنية.

وأضاف “إسرائيل لا تريد السلطة الوطنية في غزة، لو إسرائيل توافق إحنا بنروح”.