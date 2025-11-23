الأخبار|أمريكا

بعد العداء السابق.. لقاء ودي مفاجيء بين ترامب وممداني في البيت الأبيض فلماذا؟

ترامب وصف الاجتماع مع ممداني بأنه رائع
ترامب وصف الاجتماع مع ممداني بأنه رائع (رويترز)
Published On 23/11/2025

حفظ

الاستقبال الودي المفاجيء وعبارات الإطراء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحاكم مدينة نيويورك الجديد زهران ممداني في البيت الأبيض أثارت العديد من التساؤلات بسبب العداء السابق والتصريحات الاستنكارية المتبادلة بينهما.

الصحفي محمد سطوحي حاول تفكيك الأمر خلال مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت من وجهة نظر العقلية الأمريكية مرجحا أن ترامب  يبحث عن الصورة التلفزيونية الأفضل ليظهر بها.

وقال سطوحي “هذا هو دونالد ترامب، يأتي زيلينسكي الحليف المقرب للولايات المتحدة فيحدث ما رأيناه على شاشات التلفزة فماذا كان تعليق ترامب على إثرها قال إنها مشاهد عظيمة على التلفزة لأنها ستحقق مشاهدات عالية”.

وأضاف “يأتي ممداني الآن فيريد ترامب أن يقلب كل التوقعات لأن الكل يتوقع انفجارا داخل البيت الأبيض، لكن أنا أتصور انه كان توقعا مبالغا فيه لأن المشكلة قائمة بالفعل بينهما وقال كل منهما في الآخر كل شيء فمن غير المفيد أن يكررا نفس الكلام أمام الشاشات مرة أخرى”.

وأوضح سطوحي أن ممداني أتي للبيت الأبيض بحثا عن دعم وتجنبا لمشاكل قد تقع مع إدارة ترامب تعطل عمله في نيويورك بينما تفهم ترامب من جانبه القوة التي دفعت ممداني إلى الفوز بالانتخابات.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان