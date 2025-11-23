ترامب: قيادة أوكرانيا لم تظهر أي امتنان لجهودنا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، انتقادات لاذعة للقيادة الأوكرانية والدول الأوروبية، بسبب موقفها من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكرر هجومه على الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لسماحه بوقوع هذه الحرب، وتقديمه مساعدات “مجانية” لأوكرانيا لمواصلة القتال.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها إن “قيادة أوكرانيا لم تظهر أي امتنان لجهودنا، وأوروبا مستمرة في شراء النفط من روسيا”.

وأوضح ترامب أن “الولايات المتحدة تستمر في بيع كميات هائلة من الأسلحة لحلف شمال الأطلسي، لتوزيعها على أوكرانيا”، مضيفا “لقد أعطى جو (بايدن) الفاسد كل شيء، مجانا، مجانا، بما في ذلك أموال كبيرة”.

مسؤولية بايدن عن الحرب

وأشار ترامب إلى أن الحرب بدأت خلال إدارة “جو بايدن النعسان”، وفق وصفه، مؤكدا أنه “لو لم تكن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة ومُسروقة، وهو الشيء الوحيد الذي يجيده الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون، لما كانت هناك حرب بين أوكرانيا وروسيا، التي لم يكن هناك حتى ذكر لها خلال ولايتي الأولى”.

وأكد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لم يكن ليهاجم أبدا.. فقط عندما رأى جو النعسان مسؤولا قال: الآن فرصتي”.

وشدد ترامب على أنه ورث حربا “ما كان ينبغي أن تحدث أبدا”، ووصفها بأنها “حرب خاسرة للجميع، وخاصة ملايين الأشخاص الذين ماتوا دون سبب”.

مباحثات حول خطة ترامب

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون وأوروبيون في جنيف لبحث خطة السلام التي طرحها ترامب، وتتضمن 28 بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 4 سنوات.

وتبدي كييف قلقا بالغا من الخطة، التي تتضمن، بحسب تقارير، تلبية مطالب روسية، من بينها تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا، وخفض حجم القوات المسلحة الأوكرانيا، ووقف مساعي انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي المقابل، تنص الخطة على ضمانات أمنية غربية تمنع تكرار أي هجوم عسكري روسي مستقبلي، وهو مطلب أوكراني دائم منذ 2014.

أوكرانيا أمام خيارات صعبة

وعبر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في خطاب مصور، الجمعة، عن صعوبة الخيارات أمام بلاده قائلا “قد تجد أوكرانيا نفسها الآن أمام خيار صعب للغاية، إما فقدان الكرامة، أو خطر فقدان شريك رئيسي”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يمكن أن “تشكّل أساسا لتسوية نهائية” للنزاع، متوعدا بالسيطرة على مزيد من الأراضي إذا رفضت كييف المقترح.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع حكومي بثته القنوات الروسية، أن الخطة الأمريكية “يمكن أن تشكّل أساسا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذه الخطة لا تُناقش معنا بشكل ملموس”.

وأكد بوتين أنه “إذا رفضت أوكرانيا خطة الولايات المتحدة للسلام فإن موسكو ستحقق أهدافها بالطرق العسكرية”.