حزب الله ينعى الطبطبائي

نعى حزب الله رسميا، مساء الأحد، هيثم علي ‏الطبطبائي واصفا إياه بـ”القائد الجهادي الكبير”، وقال إنه كان من القادة “الذين ‏وضعوا ‏المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية عزيزة”.

وقال الحزب في بيان له “بكل فخر واعتزاز يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد ‏هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي ‏غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت”.‏

وقصفت إسرائيل شقتين سكنيتين في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت عصر الأحد، وسقط 5 شهداء و28 جريحا بحسب وزارة الصحة.