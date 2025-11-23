حزب الله ينعى الطبطبائي
Published On 23/11/2025|
آخر تحديث: 24/11/2025 12:02 AM (توقيت مكة)
نعى حزب الله رسميا، مساء الأحد، هيثم علي الطبطبائي واصفا إياه بـ”القائد الجهادي الكبير”، وقال إنه كان من القادة “الذين وضعوا المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية عزيزة”.
وقال الحزب في بيان له “بكل فخر واعتزاز يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت”.
وقصفت إسرائيل شقتين سكنيتين في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت عصر الأحد، وسقط 5 شهداء و28 جريحا بحسب وزارة الصحة.
المصدر: الجزيرة مباشر