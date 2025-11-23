خبير عسكري: “الإبادة الجماعية في غزة مستمرة ولكن بكلفة أقل على مستوى العزلة الدولية”

أكد الخبير العسكري اللواء واصف عريقات أن وقف إطلاق النار في غزة ليس سوى كلام على ورق ولم يتحقق منه شيء.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال عريقات “ما يحدث هو أن العدوان لم يتوقف واتفاقية وقف إطلاق النار هي فقط على الورق وإنما على الأرض وهناك يوميا شهداء وهناك غارات جوية ومدفعية ودبابات وهناك اعتداءات على الشعب الفلسطيني”.

وواصل عريقات “هناك اختراقات لكل بنود وقف إطلاق النار ونحن الآن في المرحلة الأولى وإسرائيل يبدو أنها ونتنياهو الذي شكل لجنة وزارية مصغرة من غلاة المتطرفين الصهاينة يبدو أنهم لا يريدون الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية”.

واعتبر عريقات أن هذا هو ما يفسر توسع إسرائيل في اختراق وقف إطلاق النار.

وتواصل إسرائيل بشكل يومي خرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أسابيع بوساطة أمريكية حيث تشن الغارات بمختلف أشكالها على مختلف مناطق قطاع غزة كما تتوغل قواتها بشكل متكرر في مناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية.

وقال عريقات “نتنياهو وسموتريتش وبن غفير لا زالوا في مناصبهم ولا تزال الأهداف موجودة ويريدون تدميرها ولكن تغيرت الكلفة فقد كانت كلفة الإبادة الجماعية في العالم أكبر بكثير مما هي عليه الآن واليوم يدمرون ويقتلون ويمارسون الإبادة الجماعية وينفذون خططهم بكلفة أقل على مستوى العزلة الدولية”.