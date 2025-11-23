سر التفوق في الرياضيات.. دراسة سويسرية تثبت فائدة العد بالأصابع منذ الصغر

أكدت دراسة أجرتها باحثتان في سويسرا، أن استخدام الأطفال لأصابعهم أثناء تعلم الحساب في المرحلة الابتدائية، لا يُعد علامة ضعف، بل أداة فعّالة لتطوير مهارات الرياضيات لديهم.

وأظهرت الملاحظات طويلة الأمد، أن الأطفال الذين اعتمدوا على أصابعهم في وقت مبكر، كانوا أكثر قدرة على التفوق في الحساب لاحقاً مقارنة بمن لم يستخدموها أبداً.

وقالت كاترين تيفنوت من جامعة لوزان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “لا ينبغي أن يشعر الأطفال بالخجل من استخدام أصابعهم. عليهم أن يكونوا فخورين بالاعتماد عليها في حل المسائل”، مضيفة أن على الآباء والمعلمين السماح للأطفال بالعد على أصابعهم وعدم منعهم من ذلك.

نتائج الدراسة

وتابعت الباحثتان، تيفنوت وزميلتها ماري كرينجر، مراقبة نحو 200 طفل سويسري تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات ونصف و7 سنوات ونصف، دون توجيههم للعد على الأصابع، حيث تم تسجيل أدائهم بشكل دوري أثناء إجراء عمليات الجمع.

وكشفت النتائج المنشورة في دورية (ديفيلوبمينتال سيكولوجي) Developmental Psychology أن الأطفال الذين استخدموا أصابعهم في السنوات الأولى كانوا أكثر احتمالاً للتحول لاحقاً إلى الحساب الذهني والتفوق في الرياضيات بعد سن السابعة، بينما سجل الأطفال الذين لم يستخدموا أصابعهم أبداً أداء أضعف.

وأوضحت الباحثتان أن الأطفال الذين استمروا في استخدام أصابعهم بعد سن السابعة غالباً ما يحتاجون وقتاً أطول للوصول إلى الحساب الذهني، وقد يشير ذلك إلى وجود صعوبات تعلم، لكن حتى في هذه الحالات يجب عدم توبيخهم، لأن الأصابع تساعدهم على تطوير مهاراتهم الرياضية تدريجياً.