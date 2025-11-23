سمير فرج: “مصر لا تتدخل في موضوع نشر قوات دولية في غزة وتتعامل على أنها وسيط”

أكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج أن مصر تتعامل مع الوضع في غزة على أنها وسيط لا تتدخل باتخاذ أي قرارات.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال فرج ردا على سؤال حول موقف مصر من نشر قوات دولية في قطاع غزة إن “مصر حتى الآن لم تعلن رسميا ما هو موقفها أو رأيها في هذا الموضوع لأن مصر تتعامل على أنها وسيط ليس لها أن تتخذ أي قرارات بل تحاول تقريب وجهات النظر”.

ما موقف القاهرة من دخول قوات دولية إلى غزة؟#المسائية pic.twitter.com/wYVuPX4c1e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2025

لكن فرج من وجهة نظره كخبير عسكري أشار إلى أن الموقف سيكون صعبا في حال تكليف قوات دولية بنزع سلاح حماس مردفا “لم يحدث في السابق أن تولت قوات دولية مثل هذا العمل وأعتقد أن أمريكا ستكون حريصة في تنفيذ هذا العمل”.

وبرر فرج استنتاجه بأن أغلب الدول ستتردد بشكل كبير في إرسال قوات للمشاركة في هذه المهمة حال تكليفها بنزع سلاح حماس “لأنها ستقاتل وستشتبك وستتكبد خسائر”.

وخلص فرج إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ خطة ترامب لوقف الحرب أصبحت أكثر تشابكا وأكثر تعقيدا “خاصة وأن أمريكا مع الرأي الإسرائيلي بأنه يجب أن يتم نزع سلاح حماس”.