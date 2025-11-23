الأخبار|أمريكا

سمير فرج: “مصر لا تتدخل في موضوع نشر قوات دولية في غزة وتتعامل على أنها وسيط”

اللواء أركان حرب سمير فرج الخبير العسكري ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية
اللواء أركان حرب سمير فرج الخبير العسكري ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية (مواقع التواصل)
Published On 23/11/2025

أكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج أن مصر تتعامل مع الوضع في غزة على أنها وسيط لا تتدخل باتخاذ أي قرارات.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال فرج ردا على سؤال حول موقف مصر من نشر قوات دولية في قطاع غزة إن “مصر حتى الآن لم تعلن رسميا ما هو موقفها أو رأيها في هذا الموضوع لأن مصر تتعامل على أنها وسيط ليس لها أن تتخذ أي قرارات بل تحاول تقريب وجهات النظر”.

لكن فرج من وجهة نظره كخبير عسكري أشار إلى أن الموقف سيكون صعبا في حال تكليف قوات دولية بنزع سلاح حماس مردفا “لم يحدث في السابق أن تولت قوات دولية مثل هذا العمل وأعتقد أن أمريكا ستكون حريصة في تنفيذ هذا العمل”.

وبرر فرج استنتاجه بأن أغلب الدول ستتردد بشكل كبير في إرسال قوات للمشاركة في هذه المهمة حال تكليفها بنزع سلاح حماس “لأنها ستقاتل وستشتبك وستتكبد خسائر”.

وخلص فرج إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ خطة ترامب لوقف الحرب أصبحت أكثر تشابكا وأكثر تعقيدا “خاصة وأن أمريكا مع الرأي الإسرائيلي بأنه يجب أن يتم نزع سلاح حماس”.

 

المصدر: الجزيرة مباشر

