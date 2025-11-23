الأخبار|لبنان

شاهد: غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والاحتلال يعلن استهداف الرجل الثاني في حزب الله

رجال الإنقاذ يخلون امرأة مصابة من موقع الغارة الإسرائيلية
مدة الفيديو 00 دقيقة 36 ثانية 00:36
Published On 23/11/2025
|
آخر تحديث: 04:38 PM (توقيت مكة)

حفظ

كشفت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن غارة إسرائيلية استهدفت شارع العريض في منطقة الحارة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل تنفيذ ضربة دقيقة في بيروت استهدفت “مخربا” بارزا في حزب الله.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن القصف الذي نفذه الجيش على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن مقتل علي طبطبائي الرجل الثاني في حزب الله.

لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن إسرائيل لا تزال لا تملك معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمقتل طبطبائي في الغارة. وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير اتخذا قرار تصفية طبطبائي بعد إبلاغهما بمعلومات استخبارية عاجلة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الهدف من عملية الاغتيال في لبنان هو قائد الجناح العسكري لحزب الله. وأضافت أنه تم إطلاع الولايات المتحدة قبل الهجوم على الضاحية، بحسب مصدر سياسي.

وأعلن مكتب نتنياهو أن تنفيذ العملية في الضاحية الجنوبية تم بأمر من رئيس الحكومة بعد توصية من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان. وأضاف أن إسرائيل “عازمة على العمل من أجل تحقيق أهدافها في كل مكان وزمان”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان