شاهد: غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والاحتلال يعلن استهداف الرجل الثاني في حزب الله

كشفت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن غارة إسرائيلية استهدفت شارع العريض في منطقة الحارة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل تنفيذ ضربة دقيقة في بيروت استهدفت “مخربا” بارزا في حزب الله.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن القصف الذي نفذه الجيش على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن مقتل علي طبطبائي الرجل الثاني في حزب الله.

لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن إسرائيل لا تزال لا تملك معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمقتل طبطبائي في الغارة. وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير اتخذا قرار تصفية طبطبائي بعد إبلاغهما بمعلومات استخبارية عاجلة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الهدف من عملية الاغتيال في لبنان هو قائد الجناح العسكري لحزب الله. وأضافت أنه تم إطلاع الولايات المتحدة قبل الهجوم على الضاحية، بحسب مصدر سياسي.

وأعلن مكتب نتنياهو أن تنفيذ العملية في الضاحية الجنوبية تم بأمر من رئيس الحكومة بعد توصية من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان. وأضاف أن إسرائيل “عازمة على العمل من أجل تحقيق أهدافها في كل مكان وزمان”.