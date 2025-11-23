مصدر أمني لبناني يعلن استشهاد الطبطبائي (فيديو)

أعلن مصدر أمني لبناني للجزيرة أن القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي قتل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عصر اليوم الأحد، مشيرا إلى أن العملية جاءت ضمن استهداف مباشر لشخصية عسكرية بارزة في الحزب.

وفي السياق، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيانا أكد فيه أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بعد الظهر أسفرت في حصيلتها النهائية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح.

حزب الله يدرس القرار المناسب

وكان عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود القماطي قد قال من موقع الهجوم إن قيادة الحزب تدرس “القرار المناسب” بشأن الرد، مؤكدا أن الحزب لا يعلق على ما يعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن الاستعداد لرد محتمل.

وأضاف أن “العدو يعلن ما يشاء، ونحن لا نعلق على تقديراته. القيادة تدرس الأمر وسوف تتخذ القرار المناسب”.

تنسيق كامل مع الدولة والجيش اللبناني

وأكد القماطي التزام حزب الله بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة اللبنانية، قائلا إن الحزب “متمسك بالتنسيق الكامل مع الدولة والجيش اللبناني لكي نكون في خندق واحد وموقف واحد بهدف وضع حد لهذه الاستباحة الإسرائيلية”.

ودعا إلى موقف موحد يوضح للعدو أن “العدوان المتكرر لن يستمر ولن نقبل به”.

ضوء أخضر أمريكي للتصعيد

ورأى القيادي في حزب الله أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يأتي “ضمن ضوء أخضر أمريكي جديد لتوسعة العدوان”، مشددا على أن الرد يخضع لدراسة معمقة لدى قيادة الحزب، وأن خيار المقاومة يبقى الأساس.

وقال إنه “ليس أمامنا إلا التمسك بخيار المقاومة والتفاهم مع الدولة اللبنانية، والسعي لتطبيق الاتفاقيات التي تمنع العدو من مواصلة اعتداءاته”.

إسرائيل: العملية استهدفت رئيس الأركان

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن العملية أسفرت عن “مقتل رئيس أركان حزب الله”، في إشارة إلى حسين طبطبائي، مع تأكيد تقييمات داخل الجيش الإسرائيلي أن “عملية الاغتيال كانت ناجحة”.