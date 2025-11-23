منخفض جوي جديد يهدد المخيمات في غزة.. والدفاع المدني يقرع جرس الإنذار جراء نقص الوقود

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة استعداد طواقمها، رغم الإمكانات المحدودة، للتعامل مع منخفض جوي مرتقب مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

وحذرت في بيان، الأحد، من أخطار كبيرة تهدد آلاف الأسر النازحة التي تعيش في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى مقومات الحماية الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنخفض الجوي هو الثاني الذي يضرب القطاع خلال 10 أيام، حيث تسبب الأول في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين المهترئة، مما فاقم معاناتهم الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين.

منخفض جوي فاقم صعوبات النازحين.. مياه الأمطار تغمر شارعا يتوسط خيام النازحين في خان يونس جنوبي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/J1KtJvys4u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2025

احتمال توقف مشروع انتشال جثامين الشهداء

وأكدت المديرية أن استمرار أزمة الوقود يعرقل قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة، ويهدد بغرق المخيمات بمياه الأمطار والبحر، إضافة إلى احتمال توقف مشروع انتشال جثامين الشهداء الذي يجري التحضير له بالتعاون مع جهات محلية ودولية.

وطالبت مديرية الدفاع المدني المؤسسات الدولية والعربية بالتدخل العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود قبل تفاقم الكارثة ودخول المنخفض الجوي إلى أجواء قطاع غزة.

ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن المنخفض الجوي الأول فاقم معاناة 288 ألف أسرة فلسطينية نازحة تعيش مأساة الغرق.