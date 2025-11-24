إقالات وعقوبات تأديبية في الجيش الإسرائيلي بسبب الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إقالة عدد من كبار الضباط وفرض عقوبات تأديبية على عدد آخر على خلفية الإخفاق في منع هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي نفذته حركة حماس.

ومن بين الضباط الذين شملهم القرار وفق بيان صدر مساء الأحد، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فنلكمن ورئيس شعبة العمليات أودي باسيوق.

وكان حليفا أول ضابط يقدم استقالته في العام 2024، إذ تحمل المسؤولية عن الفشل، كما استقال فنلكمن للسبب نفسه، أما باسيوق فتقاعد بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو/ حزيران الماضي واستمرت 12 يوما.

لكن قرار زامير جاء للتأكيد على أن إجراءات عقابية اتخذت بحقهم، ولإضفاء الصفة الرسمية على إنهاء مهامهم في الجيش بشكل كامل.

وبحسب بيان الجيش، فإن القادة الثلاثة يتحملون بشكل شخصي المسؤولية عن فشل المؤسسة العسكرية في توقع الهجوم وفي التصدي له.

وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذها رئيس الأركان، بعد نشر تقرير للجنة الخبراء التي كلّفها بالتحقيق، والذي أنهى مرحلة التحقيقات داخل الجيش حول الإخفاقات في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلص التقرير إلى وجود “فشل منهجي وتنظيمي عميق” داخل المؤسسة العسكرية، وأشار قبل كل شيء إلى “خلل في الرؤية والتقدير” يتمثل في “الفجوة بين الواقع الإستراتيجي والعملياتي، وبين التصور داخل المؤسسة العسكرية للواقع المتعلق بقطاع غزة وحركة حماس”.

وكشف التقرير أيضًا عن “فشل استخباراتي” تمثل في “العجز عن إطلاق الإنذار” رغم امتلاك الجيش معلومات “استثنائية ونوعية”.

وقال زامير إن القرار جاء بسبب فشل الجيش في “حماية مدنيّي إسرائيل”.

وبينما أعرب التقرير عن الأسف لوجود “مشاكل كبيرة في آليات اتخاذ القرار وفي طريقة نشر القوات خلال السابع من أكتوبر/ تشرين الأول”، أشار إلى إخفاقات على مستوى هيئة الأركان العامة، وشعبة العمليات، وشعبة الاستخبارات العسكرية، وقيادة المنطقة الجنوبية، وكذلك سلاح الجو والبحرية.

وإلى جانب الضباط الثلاثة المُقالين، أعلن الجيش أيضًا فرض عقوبات تأديبية على قائد سلاح الجو تومر بار، وقائد البحرية دافيد سار. كما طالت العقوبات أربع جنرالات وأربعة ضباط كبار آخرين.