البرهان يرفض مقترح الرباعية لحل الأزمة في السودان

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان رفض الورقة التي قدمتها الآلية الرباعية عبر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

ووصف البرهان هذا المقترح بأنه “أسوأ ورقة تقدم” لحل الأزمة في السودان.

وقال البرهان إن الورقة المقترحة “تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية بينما تبقي المليشيا المتمردة في مناطق سيطرتها”.

واعتبر البرهان أن المضي في هذا الاتجاه “يجعل الوساطة غير محايدة”.

واتهم البرهان مسعد بولس بأنه “يتحدث وكأنه يريد فرض إملاءات” معربًا عن خشيته من أن يكون كبير مستشاري الرئيس الأمريكي “عقبة أمام جهود إحلال السلام في السودان”.

كما أعرب البرهان عن شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن مبادرته “قد تكون أوضحت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصورة الحقيقية”.

وقال البرهان “نتعشم أن تلامس هذه المبادرة أشواق السودانيين وفرصة لتجنيب السودان مزيدًا من الدمار والتمزيق”.

وأضاف: “نرحب بهذه الدعوة وسنتعامل معها بما يحقق إنهاء الحرب بالطريقة المثلى التي تريح السودانيين” وفق قوله.

وأردف “لا أحد يستطيع فرض قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أو رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك ونقول لحمدوك ولكل الموجودين خارج السودان الحالمين بحكمه، لن تحكموا السودان مجددًا”.