الجزيرة مباشر ترصد الدمار في موقع اغتيال القيادي بحزب الله هيثم ‏الطبطبائي (فيديو)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر حجم الدمار الذي شهدته حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقتين سكنيتين، وأسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة و28 آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقال نائب رئيس بلدية حارة حريك صادق سليم للجزيرة مباشر: “بعدما أحصينا الخسائر، لدينا 3 منازل متضررة بشكل كبير وأخرى بشكل جزئي، لم نُؤوِ الأهالي لأنهم ذهبوا عند أقاربهم، ولا نريد أن نتواصل معهم حتى نعلم ماذا يمكننا أن نقدم لهم”.

وأردف: “منذ الغارة وحتى الآن نجحنا في فتح الطرق عبر تنظيف الشوارع من الحجارة والمباني المهدمة والردم، وكما ترون هذا شارع حيوي لذلك أنجزنا بسرعة حتى تعود الحياة لطبيعتها ويتمكن الناس من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي”.

وأكد سليم أن “العدو الإسرائيلي استهدف منطقة سكنية، وأن الجرحى كلهم من المدنيين.. رغم كل شيء فإننا صامدون ضد هذا العدو المجرم وكما ترون المنظر يتحدث أننا نعيد الحياة”.

وأشار المسعف في الهيئة الصحية جعفر خازم إلى أنهم يتعاونون مع اتحاد بلديات الضاحية وبلدة حارة حريك، مضيفًا: “نتعامل مع أي مخاطر قد تهدد حياة المدنيين وعملنا بحثا ميدانيا بحثا عن أشلاء للشهداء، وحتى الآن هناك بعض المخاطر نحاول تجاوزها، كانتشار الزجاج والأحجار لتأمين سلامة المارة”.

ونعى حزب الله، أمس الأحد، هيثم علي ‏الطبطبائي واصفا إياه بـ”القائد الجهادي الكبير”.

وقال الحزب في بيان له “بكل فخر واعتزاز يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد ‏هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي ‏غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت”.‏