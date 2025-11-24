الهند.. متطرفون هندوس يعتدون على طلاب مسلمين بسبب الصلاة داخل الجامعة (فيديو)

تعرض ثلاثة طلاب مسلمين للاعتداء من متطرفين هندوس أجبروهم على الوقوف بشكل مهين ولمس أقدام تمثال ملك هندوسي، بسبب أدائهم صلاة الظهر داخل الحرم الجامعي بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وقع الحادث في كلية أيديال للصيدلة والبحوث بمدينة كاليان قرب مومباي يوم الخميس، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر الطلاب الثلاثة وهم يؤدون الصلاة داخل فصل دراسي فارغ، حيث اقتحم متطرفون هندوس ينتمون إلى تنظيمي “فيشوا هندو باريشاد” و”باجرانغ دال” الكلية، وأحدثوا فوضى، وأجبروا الطلاب على الاعتذار والتعهد بعدم ممارسة أي نشاط ديني داخل الحرم الجامعي مرة أخرى.

وأكد مسلمون محليون للجزيرة مباشر أن الطلاب تعرضوا كذلك للضرب وأُجبروا على ترديد عبارات وثنية.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول المتطرفين وهم يجبرون الطلاب على قول إنهم لن يؤدوا الصلاة أو أي ممارسة دينية أخرى داخل الكلية مرة أخرى، وذلك أثناء إمساك شحوم آذانهم أمام تمثال الملك الهندوسي شيفاجي. كما حاول المتطرفون إجبار الطلاب على السجود أمام التمثال، لكن الضحايا رفضوا.

लोकेशन : ठाणे,महाराष्ट्र नमाज को अपराध की तरह दर्शाने की प्रक्रिया सामान्य हुई। मुस्लिम छात्रों को छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के पैर छूने पर मजबूर किया, उनसे कान पकड़कर माफ़ी मांगने को कहा गया, इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए । आइडियल कॉलेज अंबरनाथ परिसर के अंदर कुछ मुस्लिम…

وبحسب إدارة الكلية، فقد أدى الطلاب الصلاة لدقائق معدودة في فصل غير مستخدم. وقال مسؤول في الكلية لوسائل إعلام محلية: “لم يقصد الطلاب إثارة أي جدل أو الإساءة لمشاعر أي طرف”.

واستدعت الإدارة الطلاب ودار نقاش بينهم، حيث أقر الطلاب بأداء الصلاة وقدّموا اعتذاراً بهدف حل سوء الفهم بشكل ودي. كما رضخت الإدارة لضغوط المتطرفين، وأعلنت منع أي نشاط ديني داخل الحرم، وتعهدت باتخاذ إجراءات في القضية.

وصرّح سانديب شيفلي، المفتش الأول في مركز شرطة هيل لاين: “سيطر فريقنا على الموقف. ولم نتلق أي شكوى ضد أي شخص”.

وأثارت إهانة الطلاب بسبب الصلاة غضباً واسعاً بين المسلمين المحليين، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتطرفين الهندوس، الذين دخل حشد كبير منهم إلى الكلية لاستهداف الطلاب.

وقال مسلمون محليون تحدثوا للجزيرة مباشر إن إدارة الجامعة لم تحمِ الضحايا بل سلّمتهم للمتطرفين، وأشاروا إلى أن الطلاب ينحدرون من منطقة أخرى في الولاية، ما جعلهم يشعرون بالخوف ويرفضون الحديث إلى أي جهة أو وسيلة إعلام.

وقال أشفاق شيخ، أحد القيادات المسلمة المحلية، للجزيرة مباشر: “ما حدث أمر مؤسف. الدستور الهندي، بموجب المادة 25، يكفل حرية الدين والحق في ممارسة الشعائر الدينية. الاعتداء على الطلاب وإجبارهم على ترديد عبارات وثنية انتهاك للدستور. سنعمل على تسجيل بلاغ رسمي وإيداع الجناة السجن”.

وأضاف: “لم يُسجل أي بلاغ في كاليان لأن حكومة الولاية يقودها حزب بهاراتيا جاناتا. أصبح الهدف الرئيسي للحزب هو مضايقة المسلمين. قبل 15 يوماً فقط، اعتُدي على رجل مسن وأُجبر على ترديد شعار هندوسي في منطقة أورنغ آباد”.

وشكا شيخ من أن المسلمين يتعرضون للمضايقات في جميع أنحاء الهند، وتابع: “يريدون دفع المسلمين لمغادرة البلاد”.

من جهته، قال أظهر تامبولي، الناشط السياسي ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الهندي في ماهاراشترا، للجزيرة مباشر إن حوادث جرائم الكراهية تتكرر في الولاية دون اتخاذ إجراءات صارمة.

وأضاف: “تزايد هذه الحوادث يعود لعدم اتخاذ إجراءات قوية. مرتكبو جرائم الكراهية يُمجدون بدلاً من محاسبتهم. في المناطق الريفية تحدث جرائم كثيرة ولكن لا يبلغ عنها، لأنها جرائم كراهية برعاية الدولة وتهدف إلى تغيير المشهد السياسي لصالح حزب بهاراتيا جاناتا”.

وأوضح تامبولي أنه عندما يطالب المسلمون السلطات بالتحرك في مثل هذه الحوادث، مثل واقعة الصلاة، فإن المسؤولين لا يأخذون الأمر بجدية، ويكتفون بالقول إنهم “سينظرون في الموضوع”.

واختتم قائلاً: “في مثل هذه القضايا، يتعرض الضحايا للترهيب. ويتم استجوابهم ومطالبتهم بعدم إثارة الموضوع، وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم أيضاً”.