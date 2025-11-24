بالفيديو: المتحدث باسم حماس يوضح شروط المقاومة لقبول قوات دولية بغزة

أكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المقاومة لديها استعداد للقبول بوجود قوات دولية في القطاع، ولكن بشروط تختص بمهام هذه القوات.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد، قال قاسم “المرحلة الثانية تتضمن عدة قضايا منها قوات السلام التي يجب أن تأتي إلى القطاع وكل موقفنا الوطني الواضح والمتفق عليه هو أن تشمل مهام هذه القوات على الأقل الفصل بين شعبنا الفلسطيني المدني الأعزل وقوات الاحتلال التي تقوم بعدوانها بشكل متواصل”.

وأضاف قاسم أن العدوان وانتهاك وقف إطلاق النار في غزة مستمر بشكل يومي من جانب قوات الاحتلال حيث تستمر الغارات والتوغلات متهما إياها بإزاحة الخط الأصفر الذي ينبغي أن تتمركز خلفه عشرات الأمتار يوميا باتجاه غرب القطاع.

وأضاف “قوات حفظ السلام يجب أن تكون مهمتها المركزية هي الفصل بين المدنيين وجيش الاحتلال وأيضا يجب أن تكون من مهامها ترسيخ وقف إطلاق النار بشكل جدي وحقيقي”.

وقال قاسم “لقد أبدينا رغبة في التعاون مع أي جهد في هذا السياق سواء ترتيب الأوضاع في قطاع غزة أو القوات الدولية أو غيرها من القضايا لترسيخ وقف إطلاق النار واستمرار حالة الهدوء في قطاع غزة وهو الأمر الذي لا يرغب فيه الاحتلال عبر خروقاته المستمرة والمتواصلة”.

والتقى وفد من حماس رئيس الاستخبارات المصرية في العاصمة القاهرة الأحد لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والأوضاع الجارية.