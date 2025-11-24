حميدتي يعلن موافقة قوات الدعم السريع على هدنة إنسانية (فيديو)

أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) موافقة قواته على هدنة إنسانية شاملة مدة 3 أشهر، تتضمن وقف الأعمال القتالية، استجابة للجهود الدولية وفي مقدمتها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال حميدتي في بيان مصور، الاثنين، إن الحرب أنهكت السودانيين، وإن وقف نزيف الدم بات “واجبا لا يحتمل التأجيل”، مؤكدا أن الهدنة تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وفتح نافذة أمل للشعب الذي أنهكته الحرب المستمرة.

وجاء ذلك عقب تصريحات ترامب في “منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي” الذي انعقد بواشنطن، أعلن فيها أنه “سيبدأ العمل” على حل الأزمة في السودان، بعدما طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار واشنطن أخيرا.

“ملتزمون بتسهيل العمل الإنساني”

وأضاف أن قوات الدعم السريع تأمل أن تقوم الآلية الرباعية بدورها في دفع الطرف الآخر إلى التجاوب مع هذه الخطوة بهدف تثبيت الهدنة وتهيئة مناخ أكثر استقرارا.

وجدَّد حميدتي تأكيد التزام قواته بتسهيل العمل الإنساني والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، في مسعى لتخفيف معاناة المدنيين وسط الأزمة المتصاعدة في البلاد.

ومنذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستولي قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، في حين أقر قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث “تجاوزات” من قواته في المدينة، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وإضافة إلى الغرب، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.