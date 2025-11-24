خاصية كشف الموقع في منصة إكس تثير جدلا واسعا وتفضح حسابات مزيفة (شاهد)

أطلقت منصة “إكس” ميزة تجريبية جديدة في قسم “حول هذا الحساب” تكشف الموقع الجغرافي الحقيقي للمستخدمين، في خطوة تعتبرها الشركة أنها تهدف لزيادة الشفافية والحد من الحسابات الوهمية.

إلا أن هذه الميزة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ومخاوف بين المستخدمين من تعرض أمانهم وخصوصياتهم للخطر.

خاصية كشف الموقع الجغرافي على منصة #إكس تثير جدلا وتكشف حسابات مزيفة pic.twitter.com/YGV2vchfHu — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 23, 2025

إكس تطمئن مستخدميها

وقال رئيس المنتجات بمنصة إكس نيكيتا بير “تعد هذه خطوة أولى مهمة لضمان سلامة المنصة العالمية. نخطط لتوفير المزيد من الطرق للمستخدمين للتحقق من صحة المحتوى الذي يشاهدونه على X “.

وأردف في منشوره “لمن يعيشون في دول تفرض قيودًا على حرية التعبير. أضفنا خيارات تبديل الخصوصية لغرض إقليمك فقط. لقد كان هذا إنجازًا كبيرًا”.

ومنذ ذلك الحين كشفت الكثير من الحسابات التي تسمى بـ “الذباب الالكتروني” والتي استخدمت لأغراض سياسية، أبرزها حساب يدعى “مريانا تيمز”، وكان يضع صورة فتاة مع علم إسرائيل، ومع تغير الميزة، كُشف أن الحساب تغير اسمه أكثر من 15 مرة آخرها في أغسطس الماضي، واتضح أن صاحبه مقيم بالهند، كما أنه اشتراه من متجر اندرويد الهندي.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كشف نشطاء أن أكبر حسابات حملة “أمريكا أولًا” تعيش في أوروبا الشرقية ونيجيريا، كما أغلقت عشرات الحسابات بعدما افتضح مكان إقامتها، كحساب كان يدعي أنه إسرائيلي، لكن اتضح أنه يعيش في نيجيريا لاحقًا.

وحاول بعض المدونون الإساءة إلى بعض الحسابات والتشكيك بها، عن طريق تزييف مكان الإقامة بالبرامج المختلفة كـ”فوتوشوب”، ونشرها على أنها حقيقة.

وأجرى فريق برنامج “هاشتاغ” على الجزيرة مباشر تجربة تغير البيانات بالفوتوشوب، أظهر فيها وكأن من يدير الحساب يعيش في كوكب المريخ.