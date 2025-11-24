روبيو: محادثات سويسرا بشأن أوكرانيا أكثر إيجابية.. وقريبا سنتوصل إلى اتفاق (فيديو)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن المباحثات الجارية في سويسرا حول تسوية الصراع الأوكراني كانت “إيجابية ومثمرة”، معربا عن تفاؤله الكبير بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال روبيو أمام وفد من الصحفيين بجانب كبير مفاوضي الحكومة الأوكرانية أندريه يرماك، إن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والأوكرانيين يعملون على إدخال تعديلات على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام المكونة من 28 نقطة، بهدف تضييق الفجوات بين الجانبين وتحقيق حل يرضي الأطراف المشاركة.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي محادثات جنيف بأنها “ربما كانت الاجتماع الأكثر إنتاجية ومغزى” منذ بدء الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا منذ 2022، مشددا على أن هناك تقدما ملموسا وأن العمل على البنود العالقة لا يزال جاريا.

وأضاف روبيو أن بعض القضايا تتعلق بدور الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أنها تخضع لمسارات مستقلة لضمان معالجة هذه النقاط بمستوى عالٍ من التنسيق مع الدول المعنية. لكنه شدد على أن المباحثات الثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حققت خطوات كبيرة نحو الاتفاق النهائي.

وقال روبيو إن الهدف الرئيسي هو إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من الوقت لضمان التوصل إلى اتفاق شامل ودائم، معربا عن تفاؤله بأن الرئيس ترامب سيوافق على التعديلات التي أدخلت خلال الاجتماعات الحالية في سويسرا.