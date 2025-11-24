زهران ممداني يفجر الجدل مجددا: ترامب فاشي ويهدد الديمقراطية (شاهد)

في حوار مع قناة “إن بي سي” الأمريكية، أثار العمدة المنتخب لمدينة نيويورك، زهران ممداني، جدلا واسعا بعدما جدّد مواقفه السابقة بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنه ما زال يعتبره “فاشيا” و”تهديدا للديمقراطية”.

وخلال المقابلة، سألته المذيعة بشكل مباشر عمّا إذا كان يعتقد بالفعل أن ترامب فاشي، فأجاب “بعد أن قال الرئيس ترامب ذلك، أجبت بنعم”، قبل أن يضيف بثبات “هذا ما قلته سابقا، وأقوله اليوم”.

زهران ممداني يصدم مذيعة قناة إن بي سي بإجاباته: #ترامب فاشي وما زلت أؤمن بكل ما قلته سابقا#الجزيرة_مباشر #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/tq3DfDBw7X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2025

“ما زلت أؤمن بكل ما قلته”

كما ذكّرته المذيعة بتصريحات سابقة وصف فيها ترامب بأنه “طاغية شن هجوما على ديمقراطيتنا”، وسألته إن كان ما زال متمسكا بهذا التقييم، فرد قائلا “ما زلت أؤمن بكل ما قلته سابقا”.

وأكد ممداني أن جوهر الخلافات السياسية يجب أن يُفهم ولا يُتجنب، مضيفا “لا آتي إلى المكتب البيضاوي لإثبات موقف، بل لأخدم سكان نيويورك”.

ومن المرتقب أن يبدأ ممداني مهامه رسميا مطلع العام المقبل، بعد انتهاء ولاية سلفه إريك أدامس في 1 يناير/ كانون الثاني 2026.