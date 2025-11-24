زوجة الأسير أحمد سعدات: “معلوماتنا فقط عن طريق المحامي والأسرى يتعرضون للضرب المبرح”

أكت السيدة عبلة زوجة الأسير أحمد سعدات أن الزيارات لكل الأسرى متوقفة تماما منذ بداية حرب غزة الأخيرة وأن المعلومات المتوفرة عنهم منقطعة تماما باستثناء المعلومات التي تخرج خلال زيارات محامي الأسرى.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قالت “آخر زيارة قمنا بها كانت عام 2023 قبل حرب أكتوبر/ تشرين اول بأسبوع تقريبا ومن وقتها لم تتم أي زيارة سواء له أو لأي أسير فلسطيني آخر”.

معاناة الأسير أحمد سعدات في سجون الاحتلال كما ترويها زوجته pic.twitter.com/D9t6NtxUDS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2025

وأردفت السيدة عبلة سعدات بأن الصليب الأحمر أيضا لا يتمكن من زيارة الأسرى ولا يسمح بالزيارات سوى للمحامي وهي زيارات تتم على فترات متباعدة.

وقالت “الآن نحن نتواصل مع العديد من المحامين والهيئات حتى نتمكن من إرسال محامي يقوم بزيارة أحمد ونشعر بالاطمئنان على صحته لكن للأسف لا نستطيع لأن من يحدد الزيارة هي مصلحة السجون والكيان الصهيوني”.

وعبرت السيدة عبلة عن تخوف الأسرة من المخاطر والتهديدات التي تحيط بحياة أحمد سعدات قائلة “ليس فقط تخوفا ولكنه رعب وفي كل يوم وليس فقط أحمد بل كل القادة الفلسطينيين تعرضوا للضرب هناك عبد الله البرغوتي ومروان البرغوتي وإبراهيم حامد علاوة على أحمد سعدات فكلهم يتعرضون للضرب المبرح والآن وضع عبد الله البرغوتي سييء جدا في السجون ودون علاج ولا متابعة طبية”.