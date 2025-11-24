الأخبار|باكستان

شاهد: لحظة تفجير انتحاري أدى لمقتل 3 من قوات الأمن في باكستان

عمال الإنقاذ يفحصون سيارة متضررة في موقع هجوم انتحاري عند مقر الشرطة في بيشاور، باكستان
مدة الفيديو 02 دقيقة 16 ثانية 02:16
Published On 24/11/2025
آخر تحديث: 11:01 AM (توقيت مكة)

قُتل 3 أشخاص جراء تفجير انتحاري نفذه مسلحون، اليوم الاثنين، استهدف مقرا لقوات شبه عسكرية بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن الشرطة الباكستانية.

وقال قائد شرطة بيشاور ميان سعيد إن ثلاثة أشخاص نفذوا هجوما انتحاريا ضد “مقر شرطة الحدود”، مما أدى إلى “مقتل ثلاثة من أفراد قوات الأمن الذين كانوا يحرسون المدخل وإصابة أربعة آخرين”.

وأضاف أن أحد المهاجمين فجّر نفسه، وأن مهاجمَين آخرَين قُتلا برصاص قوات الأمن. وأضاف أن التفجير استهدف المقر الواقع في شارع صدر، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاما، قبيل ساعة الذروة.

أفراد الإنقاذ بفحصون موقع الهجوم الانتحاري خارج مقر قوة الحدود في بيشاور
عمال إنقاذ يفحصون موقع الهجوم الانتحاري خارج مقر قوة الحدود في بيشاور (الفرنسية)

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الولاية الحدودية مع أفغانستان.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجوم، مشيدا بـ”التدخل السريع” لقوات الأمن الذي حال دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح. وقال شريف “يجب تحديد هوية مرتكبي هذا الحادث في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة”. وأضاف “سنحبط مخططات الإرهابيين الشريرة التي تستهدف سلامة باكستان”.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

