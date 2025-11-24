صور جوية ترصد دمارا واسعا في سوق الأربعاء التاريخي بخان يونس (شاهد)

بين عشية وضحاها تحوّل سوق الأربعاء التاريخي في خان يونس -أحد أقدم وأكبر الأسواق الشعبية في قطاع غزة– إلى خراب كامل بعد دمار واسع خلّفته الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وتظهر لقطات حصرية للجزيرة مباشر، السوق وقد تحول إلى مدينة أشباح، مبان مهدمة كليًّا وأخرى مهدمة جزئيًّا.

ويقع السوق الممتد على مسافة تقارب كيلومترين قرب دوار “أبو حميد”، وكان يشكّل قلبا تجاريا نابضا لآلاف الباعة والمتسوقين.

وكان السوق يقام كل أربعاء، ويرتاده مئات المواطنين من جميع أنحاء المدينة لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم الضرورية.