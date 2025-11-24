“عدوان غادر وخرق لسيادة لبنان”.. حماس ولجان المقاومة تدينان قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجان المقاومة في فلسطين الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، اليوم الأحد، وأسفرت عن شهداء وجرحى.

ووصفت حماس في بيان هجوم الاحتلال على الضاحية الجنوبية بأنه “عدوان غادر وخرق واضح للسيادة اللبنانية، يهدف إلى جرّ لبنان والمنطقة إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال وحده”.

وأكدت أن “استهداف منطقة مكتظّة بالسكان في وضح النهار يعكس طبيعة الإرهاب المنظَّم الذي يمارسه الاحتلال وقادته المجرمون، والسعي لفرض معادلات جديدة والضغط على قوى المقاومة”.

وعبرت حماس “عن تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق وحقّه في الدفاع عن أرضه وشعبه”، وشددت على أنّ “دماء الشهداء ستعزّز وحدة اللبنانيين في مواجهة محاولات الهيمنة الأمريكية الصهيونية”.

“انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار”

من جانبها، قالت لجان المقاومة في فلسطين إن القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية “عدوان بحق أحرار الأمة كافة وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت أن هذا الهجوم “يأتي امتدادا للضغوط والممارسات الإجرامية لمبعوثي الإدارة الأمريكية التي تستهدف نزع سلاح المقاومة، وهو امتداد لاستباحة الأراضي العربية التي تتم بدعم وتنسيق أمريكي”.

وأعلنت لجان المقاومة “تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة”، كما أكدت “وقوفها بجانب قوى المقاومة في لبنان وفي مقدمتها المقاومة الإسلامية وحزب الله”.

5 شهداء و28 مصابا

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيانا أكد فيه أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أسفرت في حصيلتها النهائية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح.

وأعلن مصدر أمني لبناني للجزيرة أن القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي قُتل بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عصر اليوم الأحد.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود القماطي من موقع الهجوم إن قيادة الحزب تدرس “القرار المناسب” بشأن الرد، مؤكدا أن الحزب لا يعلق على ما يعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن الاستعداد لرد محتمل.

وأكد القماطي التزام حزب الله بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة اللبنانية، قائلا إن الحزب “متمسك بالتنسيق الكامل مع الدولة والجيش اللبناني لكي نكون في خندق واحد وموقف واحد بهدف وضع حد لهذه الاستباحة الإسرائيلية”.