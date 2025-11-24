“كان يغط في نوم عميق”.. تجمهر عشرات اليمنيين أمام صيدلية تأخر صاحبها عن فتحها (فيديو)

شهدت محافظة تعز اليمنية واقعة لافتة، بعدما تجمهر عشرات المواطنين أمام صيدلية تأخر صاحبها عن فتحها على غير المعتاد، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الجيران وأصحاب المحال المجاورة الذين ظنوا أن مكروها أصابه.

وبحسب شهود عيان، بدأ الأهالي في محاولة فتح باب الصيدلية بالقوة، قبل استدعاء أفراد الأمن للمساعدة، حيث قاموا بكسر الباب والدخول للاطمئنان على الصيدلي.

والمفاجأة كانت في العثور عليه داخل الصيدلية وهو يغط في نوم عميق، دون أن يكون قد تعرَّض لأي ضرر، لتنتهي الواقعة بقدر من الارتياح ممزوج بالحرج وسط الحاضرين.