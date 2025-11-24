متحدث الجيش الإسرائيلي السابق يعترف بخسارة الحرب على منصات التواصل

اعترف المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن إسرائيل “خسرت الحرب على جبهات منصات التواصل الاجتماعي”.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر سنوي للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية في واشنطن.

واعتبر هاغاري أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت بمثابة “الجبهة الثامنة” التي خاضت فيها إسرائيل الحرب، حيث ربط خسارة هذه الجبهة باعتماد العديد من أبناء الأجيال الشابة على هذه المنصات لتلقي الأخبار والمعلومات.

هاغاري يعترف: #إسرائيل خسرت الحرب على منصات التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/0c1bd40qmK — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 23, 2025

واقترح المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي حلا لمواجهة هذه “الخسارة”، بإنشاء وحدة دعائية متخصصة على غرار وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، واقترح استخدام الروبوتات والهويات الوهمية في هذه المعركة الدعائية لاستعادة السيطرة على الرواية.