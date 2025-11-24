الأخبار|إسرائيل

نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله: “الاستخفاف بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” أدى إلى نجاح الاغتيالات

محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله (الجزيرة مباشر)
24/11/2025

أقر نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي بحالة من التعامل باستخفاف مع  ثغرة أمنية تكنولوجية لدى الحزب استغلتها إسرائيل لتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال قماطي “اليوم كل الاستهدافات التي تمت بعد وقف إطلاق النار تضمنت اغتيال مدنيين على هامش اغتيال حزبيين”.

وأشار القماطي إلى تحقيقات موسعة أجراها الحزب وتبين منها أن أكثر من تسعين بالمائة من عمليات الاستهداف للقيادات الحزبية كانت بسبب ثغرات أمنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال قماطي “عمليات استهداف المدنيين والحزبيين تبين لنا بعد التحقيق والتدقيق أن تسعين بالمائة من هؤلاء الإخوة الذين تم اغتيالهم كان ذلك نتيجة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكان هناك استخفاف بهذا الجانب وهو ما أدى إلى ما جرى”.

ونفذت إسرائيل عمليات اغتيال عدة لقيادات في حزب الله شملت قادة سياسيين وعسكريين.

المصدر: الجزيرة مباشر

