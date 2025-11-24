نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله: “الاستخفاف بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” أدى إلى نجاح الاغتيالات

أقر نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي بحالة من التعامل باستخفاف مع ثغرة أمنية تكنولوجية لدى الحزب استغلتها إسرائيل لتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال قماطي “اليوم كل الاستهدافات التي تمت بعد وقف إطلاق النار تضمنت اغتيال مدنيين على هامش اغتيال حزبيين”.

نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله: 90% من الشخصيات التي تم اغتيالها نتيجة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي#المسائية #الطبطبائي pic.twitter.com/mulc4KWt4N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2025

وأشار القماطي إلى تحقيقات موسعة أجراها الحزب وتبين منها أن أكثر من تسعين بالمائة من عمليات الاستهداف للقيادات الحزبية كانت بسبب ثغرات أمنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال قماطي “عمليات استهداف المدنيين والحزبيين تبين لنا بعد التحقيق والتدقيق أن تسعين بالمائة من هؤلاء الإخوة الذين تم اغتيالهم كان ذلك نتيجة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكان هناك استخفاف بهذا الجانب وهو ما أدى إلى ما جرى”.

ونفذت إسرائيل عمليات اغتيال عدة لقيادات في حزب الله شملت قادة سياسيين وعسكريين.