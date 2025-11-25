أسوأ أزمة إنسانية في الضفة المحتلة منذ عقود.. الأونروا تحذر من سياسات التهجير والتضييق

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء من الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال اقتحام بلدات وهدم منازل وحملات اعتقال، إضافة إلى هجمات من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوكالة الأممية عبر منصة إكس: “إنها أسوأ أزمة إنسانية تشهدها الضفة الغربية المحتلة منذ عقود.. أكثر من 12 ألف طفل ما زالوا نازحين قسرًا، و47 طفلًا قُتلوا هذا العام.. كل طفل يستحق الكرامة ومستقبل”.

تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية

يأتي ذلك وسط تصاعد هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين، على البلدات الفلسطينية، فيما وصفها مركز حقوقي إسرائيلي بأنها “أوضاع كارثية في الضفة الغربية على حياة الفلسطينيين”.

ووصف مركز بتسيلم الحقوقي الإسرائيلي الوضع في الضفة الغربية بأنه كارثي على حياة الفلسطينيين، وقال إن إسرائيل قتلت 1003 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدارس ومنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واحتجزت عشرات المواطنين لساعات، ونكلت بهم في ظل أجواء ماطرة وباردة جدا.

إنها أسوأ أزمة إنسانية تشهدها #الضفة_الغربية المحتلة منذ عقود.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بآليات عسكرية، وفتشت عددا من المنازل وعاثت فيها خرابا، واعتقلت أكثر من 15 مواطنا وحققت معهم ميدانيا في حي عصيدة داخل محطة محروقات بيت أمر.

كما استدعى ضباط الاحتلال جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة في البلدة، وفتشوا المدارس واستولوا على بعض المقتنيات، وهددوا بمنع استخدام أي مظاهر وطنية داخل المدارس. وفي وقت لاحق تم الإفراج عن جميع المعتقلين.

حملة اعتقالات واسعة

وفي السياق، قال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال، نفّذت فجر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر، حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد بأن الحملة، تخلّلها اقتحام منازل، وتفتيش، واعتداءات ميدانية، واحتجاز عشرات المواطنين في ظروف قاسية، خصوصا في بلدة عزون شرق قلقيلية حيث شهدت البلدة أوسع عمليات.

اعتداءات المستوطنين

وواصل المستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، اعتداءاتهم في عدة مناطق من الضفة الغربية، حيث اقتحموا منزلا في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وأحرقوا كابينة زراعية في بلدة شمال القدس المحتلة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في محتوياته ومحيطه.

وفي سلواد، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منزل مواطن، بعد تكسير أبوابه، وعاثوا فيه خرابا، وحطموا محتوياته واعتدوا على ممتلكاته.

وتشهد بلدات محافظة رام الله والبيرة، والمناطق المحيطة بالقدس وسائر الضفة الغربية، تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.

وشملت الاعتداءات اقتحام منازل، وإحراق مركبات، والاعتداء على المواطنين والمزارعين تحت حماية قوات الاحتلال، في إطار محاولات توسيع البؤر الاستعمارية وفرض مزيد من التضييق على السكان.