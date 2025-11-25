اكتشاف 4 مقابر جماعية في حمص (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على 4 مقابر جماعية خلال أعمال الحفر الجارية في شارع الستين شمال مدينة حمص، بعدما اكتشفها عدد من المدنيين أثناء إزالة الأنقاض.

ووفق بيان الوزارة، تضم المقابر رفات عشرات الأشخاص، وقد تم إخطار الجهات المختصة التي باشرت إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد هوية الضحايا، إلى جانب البحث عن احتمال وجود رفات إضافية في الموقع.

وخلال عمليات البحث، وثقت عدسات الأهالي مشاهد ظهور الرفات، حيث قال أحد السكان الذين كانوا يزيلون الركام قرب منزله “تفاجأت بالمنظر.. تذكرنا مجزرة الزيتون، يمكن أكتر من 3000 شخص راحوا.. أخوي وابني بين المفقودين”.

وفي موقع الحفر، عبر سكان من الحي عن مخاوفهم من أن تكون المقابر المكتشفة جزءا من مواقع أكبر لدفن ضحايا مجهولين. وقال أحدهم “فيه احتمال كبير يكون في تحت الأرض دفن جماعي جديد.. اللي صار بالكرم الزيتون لسه ما عرفنا عدده الحقيقي”.

وتحدث آخر عن حجم الدمار المتراكم فوق المكان، مضيفا “كل واحد عم ينضف بيته عم يطلع عنده أنقاض.. يمكن تحت الأنقاض عائلة كاملة. بدنا العدالة والقصاص، وبدنا الدفاع المدني يشيل الركام لأن فيه شهادات كثيرة مختفية”.

وشرح أحد وجهاء الحي أن المنطقة شهدت نزوحا كبيرا خلال سنوات الحرب، ما جعل التعرف على الضحايا أكثر تعقيدا “أهل بابا عمرو والبياضة والخالدية سكنوا عندنا.. ما منعرف مين راح ومين ضل.. كتير ناس اختفوا وما عاد حدا عرف عنهم شيء”.

وأكد آخرون أن المشاهد التي ظهرت داخل الحفر لا تترك مجالا للشك “هاي عظام واضحة.. رفاة بشر.. ما حبينا نلمس شي، تركنا الأمر للجهات المختصة”.

وطالب الأهالي بتسريع إجراءات التحقيق وإعادة فتح البيوت بأمان، حيث قالت سيدة من سكان الحي “نجي ننضف بيوتنا بنلاقي رفاة أطفال ونساء.. لازم يسرعوا حتى نرتاح.. تحت البيوت رفاة كتير”.