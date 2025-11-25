الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة تشمل قيادات في حركة فتح

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان، واعتقلت عدداً من المواطنين الفلسطينيين.

ومن بين المعتقلين أمين سر حركة فتح في محافظة أريحا، نائل أبو العسل، وأمين سر المنطقة التنظيمية في مخيم عقبة جبر، نصار أبو داهوك.

كما داهمت قوات الاحتلال عدّة منازل وفتّشتها وعبثت بمحتوياتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشباب في المنطقة.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شاباً، وداهمت منزل أسير خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن باسل عمر أبو حاشية بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي المصايف في مدينة البيرة، وداهمت منزل الأسير محمد مهند ياسين، وقامت بالاستيلاء على حاسبه الشخصي.

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مراد طوالبة، بعد مداهمة سكناته في الجامعة الأميركية في الزبابدة جنوب جنين، حيث يقيم حالياً عقب نزوح أهالي المخيم قسراً عن منازلهم في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

تأتي عملية الاعتقال في سياق الضغوط المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق سكان المخيم، والتي تترافق مع عمليات هدم وتهجير قسري ونزوح عدد كبير من الأهالي عن مساكنهم.

يذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية تصاعدت في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، بدأه بمخيم جنين، ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، ما أسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير عشرات الآلاف من سكانها.