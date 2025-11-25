الجزيرة تفوز بجائزة إيمي العالمية عن فئة الأخبار

حققت قناة الجزيرة، جائزة إيمي العالمية عن فئة الأخبار بحلقة “غزة .. البحث عن حياة” من برنامج للقصة بقية، وذلك في خطوة تعكس التزام قناة الجزيرة بالصحافة الإنسانية والسبق الإخباري.

كان برنامج “للقصة بقية” الذي تُشرف عليه وتقدمه الزميلة فيروز زياني، رشح بين 64 عملا إعلاميا من 26 دولة للتنافس على 16 فئة صحفية، في ترشيحات وصفها رئيس الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون “بروس إل بايسنر” بأنها: “ترشيحات تعكس مدى الإبداع والقوة التي يتميز بها قطاع الإنتاج التلفزيوني عالميا، وتؤكد المكانة المتنامية لجوائز الإيمي الدولية كمؤشر عالمي للتميّز في صناعة التلفزيون”.

ويُعد هذا التتويج محطة جديدة في مسيرة قناة الجزيرة لترسيخ الإعلام الاستقصائي المهني في محافل دولية مرموقة تعنى بالإنتاج المتميز ذي العمق الإنساني والسياسي، بحصاد 15 جائزة مرموقة منذ مطلع عام 2025 في مهرجانات عالمية من أبرزها مهرجان نيويورك للأفلام وجوائز تيللي، ومهرجان كان للإنتاج للأفلام والإعلام التلفزيوني والمؤسسي.