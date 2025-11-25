الجيش الإسرائيلي: قتلنا 5 مسلحين خرجوا من أنفاق رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه قتل 5 فلسطينيين قال إنهم خرجوا من أحد الأنفاق في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك خلال عمليات تمشيط نفذتها القوات التابعة للقيادة الجنوبية.

وزعم الجيش في بيانه إن قواته، التي تواصل انتشارها “وفق ترتيبات وقف إطلاق النار، رصدت خلال عمليات التفتيش 5 مسلحين في محيط بنية تحتية تحت الأرض، قبل أن يتم استهدافهم”. وأضاف البيان أن المقاتلين “يرجح أنهم خرجوا من شبكة الأنفاق في شرق رفح”.

وذكر الجيش أنه “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري”، مشيرا إلى أن العملية جاءت ضمن حملة تفتيش أوسع في المنطقة. وكانت القوات الإسرائيلية قد أعلنت، السبت الماضي، قتل 6 فلسطينيين واعتقال 5 آخرين في شرق رفح بدعوى محاولتهم الخروج من أنفاق المدينة.