جاكرتا تحظر استهلاك لحوم الكلاب والقطط

أعلنت جاكرتا رسميا حظر استهلاك لحوم الكلاب والقطط والحيوانات الأخرى التي يمكن أن تنقل داء الكلب، بعد ضغوط مكثفة من نشطاء الرفق بالحيوان.

ويدخل القرار الذي وقع عليه حاكم العاصمة برامونو أنونغ يوم الاثنين، حيز التنفيذ بعد مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر.

وأوضح الحاكم عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أن القانون يشمل الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها، سواء كانت نيئة أو مصنعة، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز حماية الحيوانات والصحة العامة.

ورحب نشطاء الرفق بالحيوان بالقرار ووصفوه بأنه خطوة مهمة نحو حماية حقوق الحيوانات.

وتعد إندونيسيا واحدة من الدول القليلة التي كانت لا تزال تسمح بتجارة لحوم الكلاب والقطط، رغم أن بعض المدن، مثل سيمارانغ في جزيرة جاوة الوسطى، كانت قد فرضت حظرا محليا على هذه التجارة في السنوات الأخيرة.