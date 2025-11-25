شاهد: السيول تجرف شاحنة كبيرة في الزرقاء بالأردن

جرفت سيول قوية الثلاثاء شاحنة كبيرة في طريق فرعي في منطقة أبو الزيغان غرب محافظة الزرقاء بالأردن.

وأظهرت مقاطع مصورة اندفاع المياه بقوة نحو الطريق، قبل أن تحمل الشاحنة وتدفعها إلى مجرى السيل.

وسمع في التسجيل المتداول أصوات صرخات من أشخاص صوروا الحادثة من منزلهم.

ويتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أدت إلى تساقط غزيز للأمطار في عدد من محافظات المملكة.

وأعلنت السلطات الأردنية، الثلاثاء، إنقاذ ثلاثة أشخاص حاصرتهم السيول جراء الأمطار في محافظة الطفيلة جنوبي المملكة.