عملة ذهبية نادرة من القرن الـ17 تباع بسعر قياسي في جنيف

بيعت عملة ذهبية إسبانية نادرة تعود إلى أوائل القرن السابع عشر بنحو 3.5 ملايين دولار في مزاد بمدينة جنيف، محققة رقما قياسيا لعملة أوروبية، وفق ما أعلنت دار “نوميسماتيكا جينيفينسيس” المنظمة للمزاد، الثلاثاء.

وأوضحت دار المزادات أن القطعة، وهي الأولى من نوع “سنتن سيغوفيانو” التي سُكَّت في مدينة سيغوفيا عام 1609 في عهد الملك فيليب الثالث، بلغ وزنها 340 غراما من الذهب الخالص، وبيعت بمليونين و817 ألفا و500 فرنك سويسري (نحو 3.49 ملايين دولار) شاملة العمولة.

وبحسب “نوميسماتيكا جينيفينسيس”، فإن هذه الفئة لم تكن مُعدَّة للتداول اليومي، بل صُمّمت قطعة عرض لإبراز قوة الإمبراطورية الإسبانية وثروتها، في فترة راكمت فيها المملكة الذهب والفضة من مستعمراتها في الأمريكيتين.

وحطمت هذه العملة الرقم القياسي المسجل قبل أيام فقط لعملة ذهبية من فئة 100 دوكات تمثل الإمبراطور الروماني فرديناند الثالث، وبيعت مقابل 1.95 مليون فرنك سويسري، بحسب دار المزادات.

ولم تُكشف أي تفاصيل عن هوية المشتري أو البائع.