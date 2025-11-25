الأخبار|إسبانيا

عملة ذهبية نادرة من القرن الـ17 تباع بسعر قياسي في جنيف

Frank Baldacci, chairman and CEO of Numismatica Genevensis auction house, holds the Segovian Centen, the first 100-escudo coin weighing 339.35 grams of gold, struck by King Philip III in 1609, during a preview ahead of its sale starting at 2,000,000 Swiss francs ($2,478,000 USD) in Geneva, Switzerland, November 24, 2025. REUTERS/Denis Balibouse
سُكَّت عملة "سنتن سيغوفيانو" الذهبية الأولى من فئة 100 إسكودو عام 1609 في عهد الملك فيليب الثالث (رويترز)
Published On 25/11/2025
آخر تحديث: 09:30 PM (توقيت مكة)

بيعت عملة ذهبية إسبانية نادرة تعود إلى أوائل القرن السابع عشر بنحو 3.5 ملايين دولار في مزاد بمدينة جنيف، محققة رقما قياسيا لعملة أوروبية، وفق ما أعلنت دار “نوميسماتيكا جينيفينسيس” المنظمة للمزاد، الثلاثاء.

رئيس ومدير دار مزادات “نوميسماتيكا جينيفينسيس” يعرض عملة ذهبية نادرة من فئة 100 إسكودو سُكَّت عام 1609 (رويترز)

وأوضحت دار المزادات أن القطعة، وهي الأولى من نوع “سنتن سيغوفيانو” التي سُكَّت في مدينة سيغوفيا عام 1609 في عهد الملك فيليب الثالث، بلغ وزنها 340 غراما من الذهب الخالص، وبيعت بمليونين و817 ألفا و500 فرنك سويسري (نحو 3.49 ملايين دولار) شاملة العمولة.

وبحسب “نوميسماتيكا جينيفينسيس”، فإن هذه الفئة لم تكن مُعدَّة للتداول اليومي، بل صُمّمت قطعة عرض لإبراز قوة الإمبراطورية الإسبانية وثروتها، في فترة راكمت فيها المملكة الذهب والفضة من مستعمراتها في الأمريكيتين.

عملة “سنتن سيغوفيانو”، أول قطعة من فئة 100 إسكودو تزن 339.35 غراما من الذهب الخالص (رويترز)

وحطمت هذه العملة الرقم القياسي المسجل قبل أيام فقط لعملة ذهبية من فئة 100 دوكات تمثل الإمبراطور الروماني فرديناند الثالث، وبيعت مقابل 1.95 مليون فرنك سويسري، بحسب دار المزادات.

ولم تُكشف أي تفاصيل عن هوية المشتري أو البائع.

المصدر: الجزيرة مباشر

