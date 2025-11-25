قتلى وجرحى جراء غارات باكستانية على أفغانستان

قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم تسعة أطفال، ليل الاثنين الثلاثاء في ضربات باكستانية على أفغانستان، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة طالبان، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين المتجاورتين.

ليلة البارحة حوالي الساعة 12 في منطقة مغلګۍ بمديرية گربز في ولاية خوست، قامت القوات الباكستانية المعتدية بقصف منزل أحد السكان المدنيين المحليين المدعو ولاية خان بن قاضي مير، مما أدى إلى استشهاد 9 أطفال (5 أولاد و4 بنات) وامرأة واحدة، وتدمير منزله. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 25, 2025

وكتب ذبيح الله مجاهد على منصة إكس “الليلة الماضية، قرابة منتصف الليل في ولاية خوست، قصفت القوات الباكستانية منزل أحد المدنيين قُتل تسعة أطفال (خمسة صبيان وأربع فتيات) وامرأة”، متحدثا عن ضربات أخرى في منطقتي كونار وبكتيكا الحدوديتين أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

تفجير انتحاري في باكستان

تأتي هذه الغارات عقب مقتل ثلاثة أشخاص في باكستان بعد تفجير انتحاري نفذه مسلحون، يوم الاثنين، استهدف مقرا لقوات شبه عسكرية بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن الشرطة الباكستانية.

وقال قائد شرطة بيشاور ميان سعيد إن ثلاثة أشخاص نفذوا هجوما انتحاريا ضد “مقر شرطة الحدود”، مما أدى إلى “مقتل ثلاثة من أفراد قوات الأمن الذين كانوا يحرسون المدخل وإصابة أربعة آخرين”.

وأضاف أن أحد المهاجمين فجّر نفسه، وأن مهاجمَين آخرَين قُتلا برصاص قوات الأمن. وأضاف أن التفجير استهدف المقر الواقع في شارع صدر، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاما، قبيل ساعة الذروة.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الولاية الحدودية مع أفغانستان.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجوم، مشيدا بـ”التدخل السريع” لقوات الأمن الذي حال دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح. وقال شريف “يجب تحديد هوية مرتكبي هذا الحادث في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة”. وأضاف “سنحبط مخططات الإرهابيين الشريرة التي تستهدف سلامة باكستان”.