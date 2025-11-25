مبعوث ترامب: الأطراف السودانية رفضت خطة أمريكية لإنهاء الحرب

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إفريقيا مسعد بولس الثلاثاء أن طرفي النزاع في السودان لم يوافقا على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الإدارة الأمريكية ضمن جهود الرباعية الدولية، وحثهما على قبوله “دون شروط مسبقة”.

وقال بولس في إحاطة إعلامية بأبو ظبي، إلى جانب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش “نناشد الطرفين بقبول الهدنة الإنسانية كما عُرضت عليهما دون شروط مسبقة”، مشددًا على أن تحقيق السلام في السودان “أولوية عند الرئيس ترامب”، وأن الإدارة الأمريكية “تدين الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش السوداني ويجب محاسبة الجهات الفاعلة”.

وأوضح أن واشنطن قدمت خطة “بصياغة قوية” إلا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رفضاها، مشيرًا إلى أن بلاده علمت بالإعلان أحادي الجانب من قوات الدعم السريع لوقف الأعمال القتالية، معربا عن أمله أن يصمد هذا الإعلان وأن يلتزم الطرفان بوقف القتال.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد وصف الأحد المقترح الذي قدمه بولس بأنه “الأسوأ حتى الآن”، واتهم اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر بأنها “غير محايدة”.

والأسبوع الماضي، وخلال “منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي” الذي انعقد بواشنطن، أعلن ترامب أنه “سيبدأ العمل” على حل الأزمة في السودان.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و”الدعم السريع” منذ إبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.