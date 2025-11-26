الأونروا: آلاف النازحين قسرا في غزة يكافحون لإيجاد مأوى آمن مع دخول فصل الشتاء

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من صعوبة الأوضاع التي يواجهها عشرات الآلاف من النازحين في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، وطالبت بتوفير المزيد من الإمدادات لهم بشكل عاجل.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء إن “الآلاف من النازحين قسرا في قطاع غزة يكافحون لإيجاد مأوى آمن مع اقتراب موسم البرد”.

وأضافت الوكالة أنه “لا خيار أمام الناس (في قطاع غزة) سوى بناء خيام مؤقتة”، وأكدت “الحاجة إلى مزيد من إمدادات الإيواء”.

وأوضحت أنه “يعيش أكثر من 79 ألف نازح في 85 ملجأ تديرها الأونروا في قطاع غزة”.

“بؤس فوق بؤس”

وذكر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في منشور سابق على “إكس” أن النازحين في غزة يواجهون شتاء قاسيا دون توافر ما يمكن أن يحميهم من البرد والمطر.

ووصف لازاريني أوضاع النازحين في خيام الإيواء في قطاع غزة، الذين يعانون من قسوة الشتاء، علاوة على معاناتهم من نقص الغذاء والمياه والدواء، بأنها “بؤس فوق بؤس”.

وأشار إلى أن “مياه الأمطار تغمر الملاجئ الهشة بسرعة، فتغمر ممتلكات الناس”.

وأكد لازاريني الحاجة إلى المزيد من إمدادات الإيواء لسكان القطاع، وأشار إلى أن هذه الإمدادات “موجودة لدى الأونروا خارج القطاع، وبانتظار الضوء الأخضر” لتوفيرها للسكان الذين هم في أشد الحاجة إليها.