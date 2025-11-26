المحكمة الرياضية الدولية تقرر إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرارا نهائيا بإيقاف رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به، وفق ما أكدته مصادر في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر مسؤول في المنظمة لوكالة الأنباء الألمانية إنهم تلقوا إخطارا رسميا من “كاس” ببدء تنفيذ العقوبة، على أن يتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم واللاعب وناديه بالقرار خلال الساعات المقبلة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنظيمية المقررة في مثل هذه الحالات.

ويتضمن الحكم منع اللاعب من المشاركة في أي نشاط كروي محلي أو دولي طوال مدة الإيقاف، ويلزم نادي بيراميدز بتطبيق اللوائح الخاصة بالتعامل مع قضايا المنشطات.

ويعد هذا القرار الأقسى في مسيرة رمضان صبحي، كونه يبعده تماما عن المنافسات حتى انقضاء مدة العقوبة.

وجاء قرار “كاس” بعد طعن تقدمت به المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات على حكم سابق صادر في يوليو/تموز 2024 عن المنظمة المصرية، كان قد قضى ببراءة اللاعب من تهمة تعاطي المنشطات.

وفي سياق منفصل، تواصل مصر النظر في قضية أخرى تتعلق باللاعب؛ إذ قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين في قضية تزوير محررات رسمية بمعهد للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس، وحددت جلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.