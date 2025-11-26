انطلاق عملية انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة

أطلقت الأمم المتحدة رسميا، الثلاثاء، مسار اختيار الأمين العام الجديد للمنظمة الدولية، مع بدء تلقي ترشيحات الدول الأعضاء لتولي المنصب اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، خلفا للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية عام 2026.

وجاءت هذه الخطوة عقب إرسال خطاب مشترك من رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إلى الدول الأعضاء، لإعلان بدء العملية رسميا ومنحها وقتا أطول للتداول والنقاش داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ويعد هذا الخطاب المبكر أحد جوانب التحسينات التي تم إدخالها على آلية التعيين، بما في ذلك تشجيع الدول على ترشيح النساء وإيلاء أهمية أكبر للتنوع الإقليمي.

دعوة لترشيح امرأة لمنصب الأمين العام

وأكدت الرسالة المشتركة أسف الأمم المتحدة لعدم تولي أي امرأة منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة، ودعت الدول إلى النظر بجدية في تقديم مرشحات قادرات على قيادة الجهاز الأممي، مشددة على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في أعلى مناصب صنع القرار.

وقالت أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة، إن اختيار الأمين العام الجديد يتم في “لحظة محورية” للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن العالم يمر بصراعات متصاعدة، وأزمة مناخ تتفاقم بسرعة، واحتياجات إنسانية متزايدة، إضافة إلى التحديات التي تعيق تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأضافت أن النظام متعدد الأطراف يواجه ضغوطا مالية وسياسية متزايدة، بينما “يحتاج العالم إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى”.

وبحسب الآلية المتبعة، سيقدم مجلس الأمن توصية رسمية بمرشح واحد إلى الجمعية العامة خلال العام المقبل، لينتخب بعدها الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.

ويتطلب اعتماد المرشح حصوله على موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) الذين يمتلكون حق النقض (الفيتو).