ديوان نتنياهو يعلن التعرف على هوية الجثمان الذي سلمته المقاومة في قطاع غزة

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أنه تم التعرف على الجثمان الذي أعيد من قطاع غزة أمس الثلاثاء، وهو درور أور.

وقال ديوان نتنياهو إنه “بعد استكمال عملية التعرف على الهوية من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرهينة المتوفى، درور أور، أن فقيدهم قد أعيد إلى إسرائيل وتم التعرف على هويته”.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ديوان نتنياهو قوله في بيان إن “الحكومة الإسرائيلية تشارك عائلة أور وجميع عائلات الرهائن الذين رحلوا حزنهم العميق”.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت العثور على الرفات في وقت سابق من هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة.

تسليم الرفات للصليب الأحمر

وكان الجيش الإسرائيلي قد تسلم أمس الثلاثاء، عبر طواقم الصليب الأحمر، جثمان درور أور الذي سلَّمته فصائل المقاومة داخل قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة تسليم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رفات الأسير الإسرائيلي إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط قطاع غزة، تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومع هذه العملية، تقول الفصائل الفلسطينية إنها سلَّمت منذ بدء الهدنة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 28 آخرين، تمثل كل ما لديها من جثث الأسرى.

غير أن إسرائيل تزعم أن إحدى الجثث التي تسلمتها لا تعود إلى أي من أسراها، وأن بعض الرفات ليست جديدة، بل تعود إلى أسير سبق انتشال جثته، مشيرة إلى أن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بتسلُّم “كل ما تبقى من الجثث”.