رصاصة إسرائيلية تصيب أحمد أبو شكيان بشلل رباعي والحصار يمنعه من العلاج بالخارج (فيديو)

لا يزال عشرات المرضى في قطاع غزة يرقدون في مستشفى الوفاء، المخصص لإعادة تأهيل المصابين الفلسطينيين، وينتظرون فرصة السفر للعلاج بالخارج نظرا لعجز المستشفيات في القطاع عن القيام بما يحتاجون إليه من عمليات جراحية معقدة.

من بينهم أحمد أبو شكيان، الذي يعاني من شلل كامل بعد إصابته برصاصة إسرائيلية قبل بضعة أشهر، ولا يزال ينتظر السفر للعلاج خارج فلسطين.

وقال والده إن ابنه أصيب برصاصة في الرأس، وتم نقله لمستشفى العودة الذي قام بتحويله إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث خضع لعملية جراحية لكن لم تتحسن حالته وتم نقله لمستشفى الوفاء.

وأوضح أن ابنه مصاب بشلل رباعي ويتم إطعامه عبر الأنابيب، وينتظر السفر للعلاج بالخارج لأن ليس له علاج في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه من سكان المنطقة الوسطى في قطاع غزة ويتكبد مشقة السفر يوميا، رغم إصابته بأمراض القلب، لكي يكون بجوار ابنه المريض.

وأكد أن حالة ابنه تسوء، خاصة وأنه يعاني من سرطان الدم، وكان يتناول العلاج وتحسنت حالته بشكل نسبي قبل إصابته بالرصاص، وأن الأمل الوحيد له هو علاجه بالخارج.

آلاف المرضى لا يستطيعون السفر

وأوضح معاذ العمور مراسل الجزيرة مباشر أن آلاف المرضى لا يستطيعون السفر بسبب إغلاق المعابر الذي يمنع هؤلاء من تلقي العلاج اللازم لهم بالخارج.

وأكد مدير مستشفى الوفاء للجزيرة مباشر أن أكثر من 50 حالة في المستشفى بحاجة ماسة للسفر للعلاج بالخارج، موضحا أنهم يعانون من تقرحات جسدية نظرا لبقائهم في الفراش لفترات طويلة.

وفي السياق أوضح مدير الصحة في قطاع غزة أن أكثر من 18 ألف مريض ينتظرون السفر للعلاج بالخارج نظرا لعجز القطاع الطبي عن تقديم ما يلزمهم من علاج.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 70 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 170 ألف جريح، ودمارا واسعا في منازل القطاع وبنيته الأساسية.