سوبرمان المفقود منذ 86 عاما عاد مع 9 ملايين دولار (فيديو)

بيعت نسخة من العدد الأول لـ”سوبرمان ” عثر عليها بالصدفة من قبل ثلاثة إخوة أثناء تنظيف غرفة تخزين منزل والدتهم الراحلة، مقابل 9.12 ملايين دولار هذا الشهر في دار مزادات بولاية تكساس، التي قالت إنها أغلى نسخة من مجلة مصورة بيعت في التاريخ.

القصة بدأت العام الماضي، عندما كانوا يتحققون من مقتنيات والدتهم في سان فرانسيسكو قبل عرض المنزل للبيع.

وأسفل طبقات من الصحف القديمة، وخيوط العنكبوت، وجد الإخوة صندوقًا يحتوي على مجموعة صغيرة من القصص المصورة النادرة التي كانت والدتهم تجمعها قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وكانت الأم الراحلة تخبر أبناءها بأنها تملك مجموعة قيمة من الكتب الهزلية مخبأة، لكنهم لم يروها قط حتى عرضوا المنزل للبيع وقرروا تفقد مقتنياتها بحثا عن تذكارات.

راسل الإخوة دار المزادات “هيريتج”، ما دفع ألين نائب رئيس قسم القصص المصورة في الدار إلى السفر إلى سان فرانسيسكو مطلع هذا العام لفحص نسخة “سوبرمان رقم 1” وعرضها على خبراء آخرين لتقييمها.

تُعد نسخة “سوبرمان رقم 1” الصادرة عام 1939 عن شركة “ديتكتيف كومكس” من أندر النسخ المتبقية حتى اليوم، ولا تزال في حالة ممتازة، مما يفسّر السعر القياسي الذي حققته.