عسكريون يعلنون “السيطرة الكاملة” على غينيا بيساو

أعلنت مجموعة من العسكريين في غينيا بيساو، عبر إذاعة محلية اليوم الأربعاء، أنهم سيطروا على البلاد “حتى إشعار آخر”، وأغلقوا جميع النقاط الحدودية، مؤكدين “السيطرة الكاملة” وتعليق العملية الانتخابية، في تصعيد مفاجئ يأتي قبل يوم من إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وجاء الإعلان العسكري بالتزامن مع وقوع إطلاق نار كثيف قرب مقر اللجنة الوطنية للانتخابات في العاصمة بيساو، وفق ما أفاد به شهود وصحفيون محليون ودوليون.

وقالت وكالة رويترز إن إطلاق النار اندلع قرابة الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، ما دفع السكان إلى الفرار من محيط المبنى.

وأوضح أنطونيو يايا سيدي، المتحدث باسم الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو، أن “مسلحين مجهولين” هاجموا لجنة الانتخابات بهدف منع إعلان نتائج التصويت، متهما أنصار المرشح المنافس فرناندو دياس بالوقوف وراء الهجوم، من دون تقديم دلائل.

وتشهد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حالة توتر منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، حيث أعلن كل من إمبالو ودياس فوزهما في الجولة الأولى قبل صدور النتائج الرسمية المتوقعة غدا الخميس.

كما أشارت تقارير إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ووضع نقاط تفتيش يديرها جنود مقنعون ومدججون بالسلاح، وفق مشاهدات لصحفي من وكالة أسوشيتد برس.

وتأتي هذه التطورات في بلد عانى تاريخيا من عدم الاستقرار، إذ شهد تسعة انقلابات على الأقل منذ استقلاله عن البرتغال عام 1974 وحتى 2020، حين تولى إمبالو منصبه.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من الحكومة أو الجيش بشأن الإعلان المتداول عن السيطرة على البلاد، بينما تستمر المخاوف من انزلاق غينيا بيساو إلى موجة جديدة من الاضطرابات السياسية والأمنية مع احتدام التنافس بين المرشحين قبل حسم النتائج.