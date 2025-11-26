بلومبرغ تكشف نصائح ويتكوف لمستشار بوتين

كشفت وكالة بلومبرغ أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم نصائح لمستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول طريقة التحاور مع الرئيس الأمريكي فيما يتصل بالنزاع في أوكرانيا.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ إن ذلك “يثبت أمرا واحدا وهو أن المبعوث الخاص ويتكوف يتحدث إلى مسؤولين في كل من روسيا وأوكرانيا بشكل شبه يومي لتحقيق السلام، وهو بالضبط ما عينه الرئيس ترامب للقيام به”.

ونشرت بلومبرغ فحوى المحادثة التي أجريت في 14 أكتوبر/تشرين الأول، بين رجل الأعمال السابق ويوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، وتم التطرق إلى خطة مستقبلية لتسوية النزاع، مستوحاة من تلك التي أُعلنت قبل فترة قصيرة لإنهاء الحرب في غزة.

تهنئة “على هذا النجاح”

ووفق هذا الوثيقة التي نشرتها بلومبرغ أمس الثلاثاء، يقترح ويتكوف مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين، “يهنّئ” فيها الأخير الرئيس الأمريكي “على هذا النجاح”.

وينصح ويتكوف بحسب ما نقلت بلومبرغ عن المصدر، بإجراء المكالمة قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض التي كانت مقرّرة في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ويتكوف وفق الوثيقة نفسها “قلت للرئيس إنكم.. إن روسيا الاتحادية لطالما أرادت اتفاق سلام.. هذا ما أعتقده”، مشيرا إلى “خطة سلام من 20 بندا، على غرار ما فعلنا لغزة”.

ويرد محاور ويتكوف بالقول “سيهنّئه، وسيقول إن ترامب هو حقا رجل سلام”، في إشارة إلى ما سيقوله بوتين خلال المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي.

وأضاف ويتكوف خلال المحادثة “حسنا، بيني وبينك، أعلم ما يتطلبه الأمر لإبرام خطة سلام: دونيتسك وتبادل أراض في مكان ما”، في إشارة إلى المنطقة الشرقية من أوكرانيا التي تطالب بها روسيا.

المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين

وأجريت مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عشية زيارة زيلينسكي.. وقال الرئيس الأمريكي حينها إن “تقدما كبيرا” تحقّق خلال هذه المكالمة.

وقبل ذلك بفترة وجيزة كان ترامب يشير إلى استياء من الرئيس الروسي، وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، اقترحت الولايات المتحدة خطة سلام لأوكرانيا اعتُبرت مواتية جدا لروسيا.

لكن الخطة الأولية عُدّلت للتوصل إلى نسخة جديدة “أفضل بكثير” لكييف، سيناقشها ويتكوف مع بوتين في موسكو، بطلب من ترامب، وقال ترامب لصحفيين الثلاثاء إنه لم يستمع إلى التسجيل لكنه وصفه بأنه “شكل تقليدي من أشكال التفاوض”.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق من أن ويتكوف منحاز لروسيا أكثر مما ينبغي، تطرّق الرئيس بدلا من ذلك إلى الكلفة البشرية للحرب وقال “اسمعوا، هذه الحرب قد تستمر لسنوات، وروسيا لديها عدد أكبر بكثير من الناس، ولديها عدد أكبر بكثير من الجنود، لذلك أعتقد أنه إذا تمكنت أوكرانيا من التوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك أمرا جيدا”.

محادثات مع مسؤولين أمريكيين

كما نشرت بلومبرغ نص مكالمة أخرى بين أوشاكوف ومبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف الذي كان منخرطا في مناقشات مع مسؤولين أمريكيين.

وذكرت الوكالة التي نقلت نص المكالمة باللغة الإنجليزية ونسختها الأصلية باللغة الروسية، أن المحادثة جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر موقع أكسيوس أن كيريل دميترييف أمضى ثلاثة أيام مع ستيف ويتكوف ومسؤولين أمريكيين آخرين في ميامي (فلوريدا) بين 24 و26 أكتوبر/تشرين الأول.