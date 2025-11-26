مني أركو مناوي يتوعد باستعادة دارفور من الدعم السريع

توعد حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، باستعادة السيطرة على جميع مناطق الإقليم غربي السودان، متهمًا قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية” و”انتهاكات لم يشهدها التاريخ من قبل”.

جاء ذلك خلال كلمة له في مخيم العفاض للنازحين بمحلية الدبة شمالي البلاد، حيث شدد على أن حركته ستواصل القتال حتى استعادة كافة الأراضي في دارفور.

“الحوار هو السبيل الوحيد”

في المقابل، أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن “الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات، على أن يكون سودانيًا خالصًا برعاية إقليمية ودولية داعمة دون تدخل في الشأن الداخلي”، مشددًا على ضرورة تنفيذ بنود إعلان جدة قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن “الحرب فرضت علينا ودمرت كل شيء… نرفض أي مساس بوحدة السودان أو تقسيمه ونتمسك بسيادته وسلامة أراضيه”.

وأكد أن الحكومة تحتفظ بحقها في السيطرة الكاملة على الحدود والمجال الجوي، وأنها مستعدة لتأمين سلامة “أبناء السودان المغرر بهم” إذا سلموا السلاح.

اتهامات من الدعم السريع

وفي سياق متصل، اتهم تحالف السودان التأسيسي بقيادة قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بشن هجمات على قواته في عدة مدن بولايات شمال وغرب كردفان رغم التزامه بالهدنة الإنسانية التي أعلنها قائد التحالف محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال المتحدث باسم التحالف علاء الدين عوض إن الجيش استهدف مواقعهم في بابنوسة والنهود وأبو زبد، إضافة إلى بارا وجبرة الشيخ ورهيد النوبة وأم صميمة، باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة، ما دفعهم إلى “ممارسة حق الدفاع عن النفس”.

يشار إلى أنه لم تفلح جهود إقليمية ودولية عديدة في إيقاف حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اندلعت منذ أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر “الدعم السريع” حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.