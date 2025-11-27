أول مخيم متكامل لإيواء النازحين في حي الأمل داخل المتنزه البلدي بمدينة خان يونس (شاهد)

بجهود محلية ودعم من مؤسسات إغاثية، وبين ركام خان يونس تتشكل فرصة ونموذج للحياة من جديد، إثر إنشاء أول مخيم متكامل لإيواء النازحين.

انتشرت الخيام البيضاء في حي الأمل داخل المتنزه البلدي، الذي يعد أول مخيم للنازحين متكامل من خيام مجهزة وفصول لتعليم الأطفال، ومصلى، وتكية للطعام، ومخبز، إلى جانب ملعب ومساحات ترفيهية ونقطة طبية، مما يعطي بصيص أمل للفلسطينيين في غزة التي أنهكتها الحرب.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، شنت قوات جيش الاحتلال غارات واسعة على خان يونس، ثم بدأت توغلًا بريًّا في المدينة لكونها معقل كتائب القسام، ومسقط رأس القائد العام للكتائب محمد الضيف ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وشهدت المدينة معارك طاحنة، وأجبرت قوات الاحتلال السكان على النزوح إلى مدينة رفح، وارتكبت إسرائيل عشرات المجازر بحق سكان المدينة، وفي السابع من إبريل/نيسان 2024 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته البرية من المدينة.