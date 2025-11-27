الخارجية المصرية تعلن استعادة 131 مصريا بعد التنسيق مع السلطات الليبية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أنها نجحت في استعادة 131 مصريا كانوا محتجزين في ليبيا بعد جهود بذلتها السفارة المصرية في طرابلس مع السلطات الليبية المختصة.

وقالت الخارجية المصرية، في منشور على صفحتها على فسبوك اليوم الخميس، إن السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية استقبل المصريين العائدين على متن رحلة جوية قادمة من طرابلس.

ونقلت الخارجية في منشورها عن الجوهري قوله إنه منذ بداية العام الجاري “تمت استعادة 1132 مواطنا مصريا من طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا، كما تمت استعادة أكثر من 1500 مواطن مصري من بني غازي والمنطقة الشرقية”.

تحذير من عصابات الهجرة غر الشرعية

وشدد الجوهري على “أهمية اتباع الطرق الشرعية والقانونية بشأن إجراءات السفر والدخول إلى الدول المجاورة، وعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية والتي تعرض حياة المواطنين لأخطار كبيرة”.

يذكر أن عصابات الاتجار بالبشر تستغل السواحل الليبية كنقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين إلى أووربا، خاصة إيطاليا واليونان، القريبة جغرافيا من ليبيا.

وتستغل هذه العصابات حاجة الشباب من دول المنطقة، مثل مصر والسودان وسوريا، إلى السفر إلى أوروبا بحثا عن فرص عمل أفضل، وتتقاضى منهم مبالغ مالية مقابل نقلهم إلى سواحل أوروبا في سفن متهالكة تسببت في غرق الكثير من المهاجرين غير الشرعيين، وفق ما ذكرته منظمات حقوقية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن قاربًا مطاطيًا يقل 49 مهاجرًا ولاجئًا انقلب قبالة سواحل ليبيا، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا.

وبحسب بيانات المنظمة، لقي نحو 378 مهاجرا حتفهم العام الجاري في عمليات عبور لوسط البحر الأبيض المتوسط التي تشمل أساسا القوارب المنطلقة من سواحل ليبيا وتونس.

وتشير بيانات المنظمة إلى أن 2452 شخصا لقوا حتفهم في أنحاء البحر المتوسط جراء مثل هذه الحوادث خلال عام 2024.