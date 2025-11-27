شرطة برلين تزيل صورة أسيرة غزية وتشعل غضبا سياسيا (فيديو)

أثار تسجيل مصور من مظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة الألمانية برلين، موجة انتقادات واسعة، بعد أن ظهر شرطي ألماني وهو يحاول إزالة صورة الأسيرة الغزية تسنيم مروان الهمص المعلقة فوق مركبة خلال فعالية نُظمت أول أمس، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

كما أقدمت الشرطة على إزالة صور أخرى لأسيرات فلسطينيات معتقلات في السجون الإسرائيلية.

وتسنيم هي ابنة الطبيب مروان الهمص، الذي كان قد اختطف بالطريقة ذاتها من داخل نقطة طبية في خان يونس خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. الشرطة الألمانية تزيل صورا لأسيرات فلسطينيات pic.twitter.com/Phbb0Glkq5 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 26, 2025

وأثار هذا الإجراء غضبا بين الناشطين، الذين اتهموا السلطات الألمانية بتطبيق انتقائي للقوانين، مشيرين إلى أنها سمحت سابقا بعرض صور الأسرى الإسرائيليين طوال فترة احتجازهم، بينما تُمنع صور النساء الفلسطينيات اللاتي “سُجنت أصواتهن”.

وكان تقرير أممي صدر الشهر الماضي، قد كشف أن 676 مليون امرأة يعشن على بعد 50 كيلومترا من مناطق نزاعات مميتة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ تسعينيات القرن الماضي.