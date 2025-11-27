بنغلاديش.. صور جوية لآثار الحريق الهائل في مستوطنة فقيرة (فيديو)

أظهرت صورة جوية وميدانية حجم الدمار الهائل الذي أتى على نحو 1500 كوخ بعد حريق اندلع في منطقة فقيرة مكتظة بالسكان في العاصمة البنغلاديشية دكا، ما ترك آلاف الأشخاص بلا مأوى، دون أن ترد أنباء عن وقوع قتلى.

وغطى الدخان الكثيف المنطقة بينما التهمت النيران المساكن طوال الليل.

وذكرت إدارة الإطفاء والدفاع المدني، أن الحريق الذي بدأ مساء الثلاثاء في مستوطنة كوريل فقد السيطرة عليه لمدة 16 ساعة قبل أن تتم السيطرة عليه يوم الأربعاء.

وأضافت أن نحو 1500 كوخ قد احترق أو تضرر في الحريق، وما زال آلاف الأشخاص بلا مأوى.

ووفقا للبيانات الرسمية، يعيش حوالي 60 ألف عائلة، العديد منهم من اللاجئين المناخيين، في هذه المستوطنة التي تزيد مساحتها عن 160 فدانا (65 هكتارا).

وتقع المستوطنة بين منطقتي جولشان وباناني الراقيتين في دكا، وتحيط بها مجموعات من المباني السكنية والمكاتب الشاهقة.