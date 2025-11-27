تعيين الجنرال هورتا نتام رئيسا انتقاليا في غينيا بيساو عقب الانقلاب

أعلنت القيادة العسكرية العليا في غينيا بيساو اليوم الخميس أن الجنرال هورتا نتام أدى اليمين رئيسا انتقاليا للبلاد، وذلك بعد يوم واحد من الإطاحة بالقيادة المدنية في استيلاء سريع على السلطة عقب انتخابات رئاسية متنازع عليها.

وأفاد بيان بثه التليفزيون الرسمي في غينيا بيساو بأن القادة العسكريين عينوا الجنرال نتام رئيسا للحكومة العسكرية، التي ستشرف على فترة انتقالية مدتها عام واحد.

وقال الجنرال هورتا نتام، الذي كان رئيس أركان الجيش حتى وقوع الانقلاب وحليفا مقربا من الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو، “إن عجز الفاعلين السياسيين عن وقف تدهور المناخ السياسي هو ما دفع في نهاية المطاف القوات المسلحة للتدخل”.

مصير الرئيس عمر سيسوكو

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مكان تواجد إمبالو لا يزال غير معروف حتى اليوم الخميس.

وقال إمبالو لوسائل إعلام فرنسية، أمس الأربعاء، إنه جرى اعتقاله على يد جنود بينما كانت أصوات إطلاق النار تدوي بالقرب من القصر الرئاسي.

وكان هذا الانقلاب التاسع في غرب ووسط أفريقيا على مدى 5 سنوات، واستمرارا لحالة عدم الاستقرار في غينيا بيساو.

وتعد غينيا بيساو، إحدى أفقر دول العالم، حيث أنهكتها الانقلابات ومحاولات الانقلاب منذ استقلالها عن البرتغال قبل أكثر من 50 عاما.

الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب

من جانبه، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف الانقلاب، داعيا إلى احترام العملية الانتخابية وإطلاق سراح الرئيس إمبالو وغيره من المسؤولين المحتجزين دون قيد أو شرط.

و قال يوسف، في بيان، إن الاتحاد الأفريقي مستعد للعمل مع الشركاء من أجل استعادة الاستقرار وحماية العملية الديمقراطية.

وانضمت جنوب أفريقيا أيضا إلى دول أفريقية أخرى في إدانة الانقلاب، داعية إلى “الاستعادة الفورية للديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية”.

كما أدان رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب، وعبروا عن قلقهم إزاء التقارير عن اعتقال إمبالو وكبار المسؤولين وموظفي الانتخابات.

وفي غضون ذلك، اتهمت المعارضة إمبالو بتدبير الانقلاب لتجنب الهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي والتي كانت متقاربة النتائج.

وقال منافسه فرناندو دياس، الذي ادعى مثل إمبالو فوزه في الانتخابات، إنه قد تم تدبير الانقلاب العسكري وما تردد عن الاعتقال المزعوم لإمبالو وذلك لتعطيل نتائج الانتخابات التي كان متوقعا صدورها اليوم الخميس.